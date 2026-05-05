Concert de piano à Saint-Martin-des-Bois, Eglise, Villedieu-le-Château

Concert de piano à Saint-Martin-des-Bois Samedi 16 mai, 00h00 Eglise Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Moment musical dans l’église de St-Martin-des-Bois ! Concert de piano à Saint-Martin-des-Bois. Après une formation en composition/orchestration à Tours et à Paris, un début de carrière en tant qu’arrangeur, Simon Loiseleur a choisi de se concentrer sur la composition et les concerts. Ses deux principaux modèles sont Mozart et Beethoven, mais sa musique s’inspire également d’autres compositeurs comme Couperin et Pachelbel. Simon a déjà donné deux séries de concert en 2024 et 2025 en interprétant notamment, au piano, ses Chimères (pièces en un seul mouvement s’inspirant de la fantaisie). Pour cette année 2026, il propose un programme comportant une suite de F.Couperin et deux nouvelles chimères pour piano, faisant se côtoyer musique ancienne et musique nouvelle.

Eglise 41800 Villedieu-le-Château Villedieu-le-Château 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Moment musical dans l’église de St-Martin-des-Bois ! Concert de piano à Saint-Martin-des-Bois. Après une formation en composition/orchestration à Tours et à Paris, un début de carrière en tant qu’arra Concert