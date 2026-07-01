Concert de pianoforte Manoir du Plessis Madeuc Corseul
vendredi 10 juillet 2026 · Manoir du Plessis Madeuc · Corseul
Informations pratiques
Corseul
Concert de pianoforte
Manoir du Plessis Madeuc 11 Lieu-dit Le Plessis Madeuc Corseul Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Pierre Bouyer, pianoforte
Quatre grands viennois
Le pianoforte, ancêtre du piano moderne, est un instrument à cordes frappées par des marteaux, apparu au XVIIIe siècle et utilisé jusqu’au XIXe siècle. Cet instrument qui peut jouer doux (piano) et fort (forte), peut varier son intensité et sa puissance sonore. C’est à cause de cette possibilité que le “pianoforte” va rapidement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, supplanter le clavecin. Répondant aux aspirations nouvelles de l’époque des philosophes du “Siècle des Lumières , c’est ainsi que le pianoforte va devenir le centre d’une langue musicale et artistique nouvelle le Romantisme . Pierre Bouyer joue sur la réplique d’un pianoforte du XVIIIè siècle du facteur Andreas Stein qui a été utilisée dans le film Amadeus de Miloš Forman. Le classicisme viennois appelé aussi Première école viennoise prend forme à Vienne avec Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert dans le seconde moitié du XVIIIe siècle. Le mot école reflète la concentration des énergies et des personnalités autour d’axes principaux sur le plan du style musical et de l’organisation des formes et du langage. Dans les pays germanophones, le terme de Wiener Klassik est utilisé pour désigner plus largement la période de l’histoire de la musique occidentale qui se situe entre les courants baroque et romantique. Par rapport à la musique baroque, le classicisme viennois se caractérise par une subtilité et une finesse tout à fait inédites. Les caractéristiques du classicisme viennois sont un style dramatique fondé sur la tonalité, avec une polarisation tonique-dominante nettement affirmée ; le besoin de souligner les contrastes mais aussi de les réconcilier.
Programme
Joseph Haydn
1732-1809 Fantaisie en do majeur Hob XVII:4 | 1789
Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791 Sonate en la majeur Alla Turca K331 | 1784
Franz Schubert
1797-1828 Six moments musicaux D.780 op.94 | 1823-1827
Ludwig van Beethoven
1770-1827 Sonate n°8 en do mineur op.13 Pathétique | 1798-1799 .
Manoir du Plessis Madeuc 11 Lieu-dit Le Plessis Madeuc Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert de pianoforte Corseul a été mis à jour le 2026-07-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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