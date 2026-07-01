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AGENDA · Sainte-Mère-Église

Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église

vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Mère-Église

Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Brasserie de Sainte-Mère-Église
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Concert de PiÖtr

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

PiOtR, est un artiste auteur compositeur à la voix déraillée qui chante ses joies et ses peines, en poussant des coups de gueules poétiques avec les mots justes sur le monde qui nous entoure, il envoie sa poésie sur des mélodies punk’n’roll.   .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67 

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English : Concert de PiÖtr

L’événement Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin

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