Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Concert de PiÖtr

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

PiOtR, est un artiste auteur compositeur à la voix déraillée qui chante ses joies et ses peines, en poussant des coups de gueules poétiques avec les mots justes sur le monde qui nous entoure, il envoie sa poésie sur des mélodies punk’n’roll. .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

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English : Concert de PiÖtr

L’événement Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin