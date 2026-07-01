Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église
vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Concert de PiÖtr
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
PiOtR, est un artiste auteur compositeur à la voix déraillée qui chante ses joies et ses peines, en poussant des coups de gueules poétiques avec les mots justes sur le monde qui nous entoure, il envoie sa poésie sur des mélodies punk’n’roll. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
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English : Concert de PiÖtr
L’événement Concert de PiÖtr Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin
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