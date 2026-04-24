Pornic

Concert de plage au Porteau

Plage du Porteau Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Concert de plage pour une soirée estivale

Programme 2026 à venir .

Plage du Porteau Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

A beach concert for a summer evening?

L’événement Concert de plage au Porteau Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic