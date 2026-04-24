Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de plage au Porteau Pornic

Concert de plage au Porteau Pornic vendredi 7 août 2026.

Adresse : Plage du Porteau

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Pornic

Concert de plage au Porteau

Plage du Porteau Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08

Concert de plage pour une soirée estivale 
Programme 2026 à venir   .

Plage du Porteau Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A beach concert for a summer evening?

L’événement Concert de plage au Porteau Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic

À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)