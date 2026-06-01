Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès Mercuès mercredi 17 juin 2026.

Mercuès

Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès

Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors.

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors.

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Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

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English :

By the students and teachers of the Conservatoire du Grand Cahors.

L’événement Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot