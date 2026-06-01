Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès Mercuès
Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès Mercuès mercredi 17 juin 2026.
Mercuès
Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès
Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors.
Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors.
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Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67
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English :
By the students and teachers of the Conservatoire du Grand Cahors.
L’événement Concert de printemps à la Médiathèque de Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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