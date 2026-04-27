Vou

Concert de Printemps à Vou

4 Place Saint-Pierre És Lien Vou Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Concert de printemps avec deux très grands artistes

Mark Drobinski au violoncelle

François Pineau-Benois au violon.

Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.

Concert de printemps avec deux très grands artistes

Mark Drobinski au violoncelle

François Pineau-Benois au violon.

Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau. 20 .

4 Place Saint-Pierre És Lien Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 88 58 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring concert with two great artists:

Mark Drobinski on cello

François Pineau-Benois on violin.

works by Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.

L’événement Concert de Printemps à Vou Vou a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire