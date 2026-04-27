Concert de Printemps à Vou Vou
Concert de Printemps à Vou Vou samedi 16 mai 2026.
Vou
Concert de Printemps à Vou
4 Place Saint-Pierre És Lien Vou Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 21:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert de printemps avec deux très grands artistes
Mark Drobinski au violoncelle
François Pineau-Benois au violon.
Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.
Concert de printemps avec deux très grands artistes
Mark Drobinski au violoncelle
François Pineau-Benois au violon.
Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau. 20 .
4 Place Saint-Pierre És Lien Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 88 58 11
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English :
Spring concert with two great artists:
Mark Drobinski on cello
François Pineau-Benois on violin.
works by Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.
L’événement Concert de Printemps à Vou Vou a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire