Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Printemps à Vou Vou

Concert de Printemps à Vou Vou

Concert de Printemps à Vou Vou samedi 16 mai 2026.

Adresse : 4 Place Saint-Pierre És Lien

Ville : 37240 Vou

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Vou

Concert de Printemps à Vou

4 Place Saint-Pierre És Lien Vou Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Concert de printemps avec deux très grands artistes
Mark Drobinski au violoncelle
François Pineau-Benois au violon.
Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.
Concert de printemps avec deux très grands artistes
Mark Drobinski au violoncelle
François Pineau-Benois au violon.
Œuvres de Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau. 20  .

4 Place Saint-Pierre És Lien Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 88 58 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring concert with two great artists:
Mark Drobinski on cello
François Pineau-Benois on violin.
works by Mozart, Kodaly, Schubert, Rimsky-Korsakov, Rameau.

L’événement Concert de Printemps à Vou Vou a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire