Concert de printemps Arzacq-Arraziguet

Concert de printemps

Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

La Lyre Arzacquoise et EMUSICAA ont le plaisir de vous retrouver à l’occasion du concert de printemps. En exclusivité, nous serons accompagnés d’un violoniste soliste, Jean-Noël Berra. Voyageant entre la comédie musicale jusqu’aux aventures épiques, nous vous rappellerons certains classiques du cinéma .

Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lyrearzacquoise@gmail.com

