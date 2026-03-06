Concert de printemps Arzacq-Arraziguet
Concert de printemps Arzacq-Arraziguet samedi 21 mars 2026.
Concert de printemps
Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
La Lyre Arzacquoise et EMUSICAA ont le plaisir de vous retrouver à l’occasion du concert de printemps. En exclusivité, nous serons accompagnés d’un violoniste soliste, Jean-Noël Berra. Voyageant entre la comédie musicale jusqu’aux aventures épiques, nous vous rappellerons certains classiques du cinéma .
Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lyrearzacquoise@gmail.com
