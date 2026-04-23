Carspach

Concert de printemps

7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Réservation conseillée au 07 86 35 14 84, sinon, achat billet le soir-même dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h15

Pour l’édition 2026 du Concert de Printemps de la Musique de Carspach (MMC)

la troupe de Sandra LABETH, sa directrice, a décidé d’embarquer son public dans un train spécialement affrété pour l’occasion entre Singapour et le Portugal. Des étapes musicales sont programmées dans les pays traversés dont voici un bref aperçu Singapura Suite Cossack folk dances Bring mir schnell ein Bier Paris by night ou Châteaux en Espagne .

Réservation conseillée, sinon, achat billet le soir-même dans la limite des places disponibles. .

7 rue du 7 Août Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 35 14 84 marie.bertsch@orange.fr

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English :

Reservations recommended on 07 86 35 14 84, otherwise tickets may be purchased on the night, subject to availability. Doors open at 7.15pm

L’événement Concert de printemps Carspach a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau