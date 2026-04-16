Carspach

La Cie Mich’min présente Les Femmes Savantes

7 rue du 7 Août Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Saison théâtrale de mai-juin 2026 avec la pièce Les femme savantes de Molière. Réservation souhaitée 03 89 25 85 70

La Compagnie Mich’min présente Les Femmes Savantes, de Molière.

Quand on aime on ne compte pas, et c’est donc la 4ème fois que la troupe riespachoise s’attaque au répertoire du patron !

Philaminte, propriétaire du saloon (?!!) et philosophe, a deux filles Armande et Henriette. L’aînée suit les traces de sa mère et se pique aussi de philosophie, tandis que sa sœur cadette a des envies plus terre-à-terre et se verrait bien goûter aux joies du mariage … Sauf que son futur est l’ex de sa sœur !

Ajoutez un mari qui n’a rien à dire, deux prétendants qui se détestent, une tante -plus pédante tu meurs -, un tonton pas flingueur -, et voilà une famille complète, le tout à la sauce western-spaghetti !

Ne vous inquiétez pas pour Molière, il en a vu d’autres ! Et vous ?

Votre présence et votre soutien, lors d’une de nos dix représentations dans différentes salles du Sundgau seraient un grand honneur et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

Dans l’attente de votre réservation,

La troupe Mich’min de Riespach .

7 rue du 7 Août Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 85 70 contact@ascstmichel-riespach.fr

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English :

May-June 2026 theater season with Molière’s play Les femme savantes . Reservations required: 03 89 25 85 70

L’événement La Cie Mich’min présente Les Femmes Savantes Carspach a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau