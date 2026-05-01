Carspach

28ème Ronde des Étangs randonnée VTT

rue du moulin Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Parcours VTT de 10, 20, 30, 40 50 et 65 km restauration sur place

L’occasion pour les amateurs et passionnés de randonnée à VTT de découvrir les différents circuits proposés et soigneusement tracés par la section football de l’union carspach hirtzbach, pour la Ronde des Etangs.

Un rendez-vous printanier attrayant en ce lundi de Pentecôte avec au programme, 6 parcours à travers le paysage sundgauvien deux circuits familiaux, de 10 et 20 km, accessibles aux enfants. Pour les plus courageux, des parcours de 30km, 45km, 55km et même 65km leur permettront de tester leur endurance.

Comme tous les ans, des vestiaires, des douches, et même un stand de lavage de vélos seront à la disposition des randonneurs. Des randonneurs, justement, qui apprécient le côté convivial de la Ronde Des Etangs et mettent en valeur les atouts de cette randonnée un tracé toujours nouveau, un fléchage impeccable, des ravitaillements sur le parcours très généreux… en espérant que la météo soit clémente sur le Sundgau ! .

rue du moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 91 66 bouderxav@hotmail.com

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English :

10, 20, 30, 40, 50 and 65 km mountain bike trails catering on site

L’événement 28ème Ronde des Étangs randonnée VTT Carspach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau