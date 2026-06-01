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Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy

Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy

Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy samedi 13 juin 2026.

Ville : 45120 Corquilleroy

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Corquilleroy

Concert de printemps de la Chorale

Corquilleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert de printemps de la Chorale
La chorale l’Air du Temps , association de Corquilleroy fait son concert de printemps dans l’église Saint-Martin de Corquilleroy. Entrée gratuite avec participation libre… Répertoire de chansons de variété Française.   .

Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 86 09 

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English :

Spring concert by the Chorale

L’événement Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS

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