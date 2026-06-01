Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy
Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy samedi 13 juin 2026.
Corquilleroy
Concert de printemps de la Chorale
Corquilleroy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert de printemps de la Chorale
La chorale l’Air du Temps , association de Corquilleroy fait son concert de printemps dans l’église Saint-Martin de Corquilleroy. Entrée gratuite avec participation libre… Répertoire de chansons de variété Française. .
Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 86 09
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English :
Spring concert by the Chorale
L’événement Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS
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