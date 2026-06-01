Corquilleroy

Concert de printemps de la Chorale

Corquilleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert de printemps de la Chorale

La chorale l’Air du Temps , association de Corquilleroy fait son concert de printemps dans l’église Saint-Martin de Corquilleroy. Entrée gratuite avec participation libre… Répertoire de chansons de variété Française. .

Corquilleroy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 86 09

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English :

Spring concert by the Chorale

L’événement Concert de printemps de la Chorale Corquilleroy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MONTARGIS