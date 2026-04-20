Turckheim

Concert de Printemps de l’ensemble vocal A Choeur Battant

18 rue Thierry Schoeré Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

L’ensemble vocal A Coeur battant fera fleurir une variérété de résonances et de consonances tout le long du mois de mai. Monodie du Liban ou d’Inde, polyphonie de Corse ou de Roumanie, autant de graines mélodieuses qui ensemenceront le jardin de votre oreille.

L’ensemble vocal A Coeur battant fera fleurir une variété de résonances et de consonances tout le long du mois de mai.

Monodie du Liban ou d’Inde, polyphonie de Corse ou de Roumanie, autant de graines mélodieuses qui ensemenceront le jardin de votre oreille. 0 .

18 rue Thierry Schoeré Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 9 52 10 67 05 communication@mine-artgens.fr

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English :

The A Coeur battant vocal ensemble will be bringing a variety of resonances and consonances to life throughout the month of May. Monody from Lebanon or India, polyphony from Corsica or Romania, so many melodious seeds to sow in the garden of your ear.

L’événement Concert de Printemps de l’ensemble vocal A Choeur Battant Turckheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Colmar