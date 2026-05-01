Concert de Printemps de Musiques en Côte Fleurie Complexe sportif de Saint-Arnoult Saint-Arnoult

Saint-Arnoult

Concert de Printemps de Musiques en Côte Fleurie

Complexe sportif de Saint-Arnoult 5 allée des Sports Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Concert en deux parties Melody Time interprétera des morceaux de Marvin Gaye, des Beatles, des airs traditionnels ou de musique de film, puis place à la musique classique avec Héléade.

Concert en deux parties Melody Time interprétera des morceaux de Marvin Gaye, des Beatles, des airs traditionnels ou de musique de film, puis place à la musique classique avec Héléade, musique ancienne Bach, Schubert, Rossini et contemporaine Jenkins, Rutter, Gjeilo.

Melody Time est spécialisé dans un répertoire mariant gospel, musiques de film, variété, essentiellement en langue anglaise.

Héléade est un ensemble vocal constitué de 32 chanteurs qui vous proposent un répertoire très varié, allant de la musique sacrée de toutes les époques, à des pièces plus actuelles, dans toutes les langues.

Direction: Florence Devieilhe

Accompagnement Gabrielle Valouvin .

Complexe sportif de Saint-Arnoult 5 allée des Sports Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

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English : Concert de Printemps de Musiques en Côte Fleurie

A concert in two parts: Melody Time will be performing songs by Marvin Gaye, the Beatles, traditional tunes and film music, followed by classical music with Héléade.

L’événement Concert de Printemps de Musiques en Côte Fleurie Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SPL Deauville