Concours de saut d’obstacles Championnat de France des As Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult

Concours de saut d’obstacles Championnat de France des As

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-14

Deauville accueille pour la toute première fois le Championnat de France des As.

Deauville accueille pour la toute première fois le Championnat de France des As.

Les As, c’est le plus haut niveau de compétition réservé aux jeunes cavaliers, que ce soit en poney (As Poney) ou en cheval (As Junior, As Jeunes Cavaliers, As Enfants). De nombreux cavaliers français aujourd’hui professionnels sont passés par ce championnat, à l’instar de Simon Delestre, ancien numéro un mondial. .

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 04 04 contact@picdeauville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de saut d’obstacles Championnat de France des As

For the very first time, Deauville hosts the Championnat de France des As.

L’événement Concours de saut d’obstacles Championnat de France des As Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SPL Deauville