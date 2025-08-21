Circuit des perce-neige Saint-Arnoult Loir-et-Cher

Circuit des perce-neige A pieds

Circuit des perce-neige 41800 Saint-Arnoult Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 12700.0 Tarif :

Bienvenue à Saint-Arnoult, petit village situé dans le coteau calcaire au cœur de la vallée du Loir. A travers ce circuit vallonné, les amoureux de la nature seront charmés par ses paysages naturels et intrigués par certaines anciennes installations.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

Welcome to Saint-Arnoult, a small village set on a limestone hillside in the heart of the Loir valley. Nature lovers will be enchanted by the natural scenery and intrigued by some of the old installations on this hilly circuit.

Deutsch :

Willkommen in Saint-Arnoult, einem kleinen Dorf, das in den Kalksteinhängen im Herzen des Loir-Tals liegt. Auf dieser hügeligen Strecke werden Naturliebhaber von seiner natürlichen Landschaft verzaubert und von einigen alten Anlagen fasziniert sein.

Italiano :

Benvenuti a Saint-Arnoult, un piccolo villaggio incastonato nelle colline calcaree nel cuore della valle del Loir. Gli amanti della natura saranno affascinati dallo scenario naturale e incuriositi da alcune strutture antiche di questo percorso collinare.

Español :

Bienvenido a Saint-Arnoult, pequeño pueblo enclavado en la ladera calcárea del corazón del valle del Loir. Los amantes de la naturaleza quedarán encantados por el paisaje natural e intrigados por algunas de las antiguas instalaciones de esta ruta de colinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-21 par SIT Centre-Val de Loire