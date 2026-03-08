Concert de printemps des ensembles musicaux rue de l’église Archignat
Concert de printemps des ensembles musicaux
rue de l’église Église Saint Sulpice Archignat Allier
Ce sera l’occasion de découvrir le travail des différents ensembles de l’association dans un cadre convivial.
rue de l’église Église Saint Sulpice Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 27 60 emaph.huriel@gmail.com
English :
This will be an opportunity to discover the work of the association?s various ensembles in a convivial setting.
