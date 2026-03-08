Concert de printemps des ensembles musicaux rue de l’église Archignat

Concert de printemps des ensembles musicaux

Église Saint Sulpice Archignat Allier

2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Ce sera l’occasion de découvrir le travail des différents ensembles de l’association dans un cadre convivial.

rue de l'église Église Saint Sulpice Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 63 27 66 emaph.huriel@gmail.com

English :

This will be an opportunity to discover the work of the association?s various ensembles in a convivial setting.

