Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Salle des blés d’or Archignat

Archignat

Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône

Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône

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Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 63 36 tourisme@cc-pays-huriel.com

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English :

Conference: George Sand commemorated or the making of an icon

L’événement Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Archignat a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ