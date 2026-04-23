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Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Salle des blés d’or Archignat

Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Salle des blés d’or Archignat mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Salle des blés d'or

Adresse : 10 route de Boussac

Ville : 03380 Archignat

Département : Allier

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Archignat

Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône

Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône
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Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 63 36  tourisme@cc-pays-huriel.com

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English :

Conference: George Sand commemorated or the making of an icon

L’événement Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Archignat a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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