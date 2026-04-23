Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Salle des blés d’or Archignat
Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Salle des blés d’or Archignat mercredi 22 juillet 2026.
Archignat
Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône
Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône
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Salle des blés d’or 10 route de Boussac Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 63 36 tourisme@cc-pays-huriel.com
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English :
Conference: George Sand commemorated or the making of an icon
L’événement Conférence George Sand commémorée ou la fabrique d’une icône Archignat a été mis à jour le 2026-04-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ