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AGENDA · Archignat

Aprem musical Archignat

dimanche 25 octobre 2026 · Archignat

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
03380 Archignat
Département
Allier
Tarif

Archignat

Aprem musical

Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46  ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Aprem musical Archignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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