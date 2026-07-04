AGENDA · Archignat
Concours pétanque Archignat
dimanche 6 septembre 2026 · Archignat
Informations pratiques
Archignat
Concours pétanque
Archignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 ass.4as03@gmail.com
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English :
L’événement Concours pétanque Archignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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