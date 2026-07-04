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AGENDA · Archignat

Mini loto + goûter Archignat

mercredi 16 décembre 2026 · Archignat

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
03380 Archignat
Département
Allier
Tarif

Archignat

Mini loto + goûter

Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:30:00
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46  ass.4as03@gmail.com

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English :

L’événement Mini loto + goûter Archignat a été mis à jour le 2026-07-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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