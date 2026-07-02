AGENDA · Archignat
Fête des Blés d’Or Archignat
dimanche 2 août 2026 · Archignat
Informations pratiques
Archignat
Fête des Blés d’Or
Archignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La fête des Blés d’or est de retour à Archignat !
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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 20 06 18
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English :
The Golden Blés Festival is back in Archignat!
L’événement Fête des Blés d’Or Archignat a été mis à jour le 2026-07-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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