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AGENDA · Archignat

Fête des Blés d’Or Archignat

dimanche 2 août 2026 · Archignat

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
03380 Archignat
Département
Allier
Tarif

Archignat

Fête des Blés d’Or

Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La fête des Blés d’or est de retour à Archignat !
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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 20 06 18 

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English :

The Golden Blés Festival is back in Archignat!

L’événement Fête des Blés d’Or Archignat a été mis à jour le 2026-07-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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