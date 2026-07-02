Informations pratiques

Archignat

Fête des Blés d’Or

Archignat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La fête des Blés d’or est de retour à Archignat !

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Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 20 06 18

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English :

The Golden Blés Festival is back in Archignat!

L’événement Fête des Blés d’Or Archignat a été mis à jour le 2026-07-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ