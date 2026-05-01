Esvres

Concert de printemps

Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert de printemps

Organisé par l’Union Musicale d’Esvres

Samedi 30 Mai 2026, 18h

Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall

Concert de printemps

Organisé par l’Union Musicale d’Esvres

Samedi 30 Mai 2026, 18h

Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall .

Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 unionmusicaleesvres@gmail.com

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English :

Organized by the town as part of the Telethon 2025.

The Ad Libitum association was founded in CHEILLE in 1999 by a handful of music and dance enthusiasts. Over the years, the association has shared its desires and passions through a variety of musical and singing workshops.

L’événement Concert de printemps Esvres a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme