Concert de printemps Esvres
Concert de printemps Esvres samedi 30 mai 2026.
Esvres
Concert de printemps
Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de printemps
Organisé par l’Union Musicale d’Esvres
Samedi 30 Mai 2026, 18h
Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall
Concert de printemps
Organisé par l’Union Musicale d’Esvres
Samedi 30 Mai 2026, 18h
Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall .
Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 unionmusicaleesvres@gmail.com
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English :
Organized by the town as part of the Telethon 2025.
The Ad Libitum association was founded in CHEILLE in 1999 by a handful of music and dance enthusiasts. Over the years, the association has shared its desires and passions through a variety of musical and singing workshops.
L’événement Concert de printemps Esvres a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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