Habas

Concert de Printemps

FOYER MUNICIPAL Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Lyre Habassaise vous invite à son concert du Printemps, le Samedi 25 Avril 2026 à 19h00 au foyer municipal

1ère partie Avec les flûtistes de l’école de musique de Habas sous le Direction de Bruno Marcq

2ème partie Avec la Lyre Habassaise sous le Direction musicale de Gérard Portellano

La Lyre Habassaise vous invite à son concert du Printemps, le Samedi 25 Avril 2026 à 19h00 au foyer municipal

1ère partie Avec les flûtistes de l’école de musique de Habas sous le Direction de Bruno Marcq

2ème partie Avec la Lyre Habassaise sous le Direction musicale de Gérard Portellano

Entrée gratuite .

FOYER MUNICIPAL Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English : Concert de Printemps

La Lyre Habassaise invites you to its Spring concert on Saturday April 25, 2026 at 7:00 pm at the foyer municipal

part 1: With flautists from the Habas music school under the direction of Bruno Marcq

part 2: With the Lyre Habassaise under the musical direction of Gérard Portellano

L’événement Concert de Printemps Habas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans