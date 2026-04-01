Concert de Printemps Habas
Concert de Printemps Habas samedi 25 avril 2026.
Habas
Concert de Printemps
FOYER MUNICIPAL Habas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La Lyre Habassaise vous invite à son concert du Printemps, le Samedi 25 Avril 2026 à 19h00 au foyer municipal
1ère partie Avec les flûtistes de l’école de musique de Habas sous le Direction de Bruno Marcq
2ème partie Avec la Lyre Habassaise sous le Direction musicale de Gérard Portellano
La Lyre Habassaise vous invite à son concert du Printemps, le Samedi 25 Avril 2026 à 19h00 au foyer municipal
1ère partie Avec les flûtistes de l’école de musique de Habas sous le Direction de Bruno Marcq
2ème partie Avec la Lyre Habassaise sous le Direction musicale de Gérard Portellano
Entrée gratuite .
FOYER MUNICIPAL Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
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English : Concert de Printemps
La Lyre Habassaise invites you to its Spring concert on Saturday April 25, 2026 at 7:00 pm at the foyer municipal
part 1: With flautists from the Habas music school under the direction of Bruno Marcq
part 2: With the Lyre Habassaise under the musical direction of Gérard Portellano
L’événement Concert de Printemps Habas a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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