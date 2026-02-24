Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Habas Habas

Rendez-vous des lecteurs

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Landes

Gratuit

2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Petit Déjeuner des Lecteurs venez partager vos coups de cœur de l’année sur le thème Les îles

Gratuit, sur réservation

Gratuit, sur réservation .

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr

English : Rendez-vous des lecteurs

Readers’ Breakfast: come and share your favorites of the year on the theme of Islands

Free, on reservation

L’événement Rendez-vous des lecteurs Habas a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans