Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Habas Habas

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Landes
Gratuit
Petit Déjeuner des Lecteurs venez partager vos coups de cœur de l’année sur le thème Les îles
Gratuit, sur réservation
Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr
English : Rendez-vous des lecteurs
Readers’ Breakfast: come and share your favorites of the year on the theme of Islands
Free, on reservation
