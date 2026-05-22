Habas

Fête de PHL

Foyer municipal Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le PHL vous attend nombreux, samedi 6 juin à partir de 19H au foyer municipal de Habas pour la traditionnelle fête de l’école de rugby ! Cette soirée, au profit de l’association, permet d’assurer le bon fonctionnement de l’école de rugby, pour tous les licenciés des deux clubs. Pensez à réserver !

Le PHL vous attend nombreux, samedi 6 juin à partir de 19H au foyer municipal de Habas pour la traditionnelle fête de l’école de rugby ! Cette soirée, au profit de l’association, permet d’assurer le bon fonctionnement de l’école de rugby, des crevettes aux juniors pour tous les licenciés des deux clubs. Pensez à réserver et venez porter soutien à l’école ! .

Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 77 24 14

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English : Fête de PHL

The PHL is looking forward to welcoming you to its traditional rugby school party on Saturday June 6, starting at 7pm at the Habas foyer municipal! This evening, which benefits the association, ensures the smooth running of the rugby school for all members of both clubs. Don’t forget to book!

L’événement Fête de PHL Habas a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans