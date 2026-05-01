Concert de Printemps Lomont
Concert de Printemps Lomont samedi 16 mai 2026.
Lomont
Concert de Printemps
Lomont Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez célébrer le printemps en musique lors du concert de printemps organisé à Lomont !
Dans le cadre chaleureux de Église Saint-Martin, laissez-vous porter par une soirée musicale conviviale et pleine d’émotions ✨
Samedi 16 mai 2026
À 20 h
Église Saint-Martin
Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amoureux de musique et de patrimoine .
Lomont 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de Printemps
L’événement Concert de Printemps Lomont a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE