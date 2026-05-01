Lomont

Concert de Printemps

Lomont Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez célébrer le printemps en musique lors du concert de printemps organisé à Lomont !

Dans le cadre chaleureux de Église Saint-Martin, laissez-vous porter par une soirée musicale conviviale et pleine d’émotions ✨

Samedi 16 mai 2026

À 20 h

Église Saint-Martin

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amoureux de musique et de patrimoine .

Lomont 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Lomont a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE