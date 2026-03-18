Concert de printemps Manziat
Concert de printemps Manziat samedi 9 mai 2026.
Concert de printemps
Eglise de Manziat Manziat Ain
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 20:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Concert mixte sacrée et profane avec chansons françaises. 2eme partie non déterminée.
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Eglise de Manziat Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 02 35 30 chorale.valsaonoise@orange.fr
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English : Song concert
Mixed sacred and secular concert with French songs. 2nd part not determined.
L’événement Concert de printemps Manziat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux