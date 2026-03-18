Concert de printemps

Eglise de Manziat Manziat Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Concert mixte sacrée et profane avec chansons françaises. 2eme partie non déterminée.

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Eglise de Manziat Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 02 35 30 chorale.valsaonoise@orange.fr

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English : Song concert

Mixed sacred and secular concert with French songs. 2nd part not determined.

L’événement Concert de printemps Manziat a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux