Soultz-Haut-Rhin

Concert de Printemps

22b rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Célébrez le printemps en musique avec un concert festif et convivial. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, porté par l’énergie et la bonne humeur des musiciens.

Laissez-vous porter par l’esprit du printemps avec ce concert festif et lumineux proposé par la Musique de Soultz. Dans un décor inspiré des beaux jours, entre fleurs, nature et paysages alsaciens, les musiciens vous invitent à un moment musical chaleureux et convivial.

Au fil des morceaux, le répertoire mêle énergie, douceur et harmonie pour célébrer le renouveau de la saison. Une parenthèse joyeuse et accessible à tous, idéale pour partager un instant en famille ou entre amis, au rythme des instruments et de la bonne humeur. 0 .

22b rue de la Marne Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

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English :

Celebrate spring in music with a festive and convivial concert. A warm moment to share with family and friends, buoyed by the energy and good humor of our musicians.

L’événement Concert de Printemps Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller