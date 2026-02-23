Concert de printemps Union chorale de Soultzeren Soultzeren

Concert de printemps Union chorale de Soultzeren

21 route de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Un moment musical plein de diversité, à travers un programme éclectique, qui emmènera en voyage dans différentes ambiances et différents pays.

L’Union Chorale de Soultzeren, chœur mixte, organise son concert de printemps le dimanche 29 mars 2026 à la salle de fêtes de Soultzeren, à 15 heures.

Sous la baguette de Jacky Kieffer, chef de chœur de l’Union chorale depuis 25 ans, les choristes proposeront un moment musical plein de diversité, à travers un programme éclectique, qui emmènera en voyage dans différentes ambiances et différents pays Je viens du Sud, On écrit sur les murs, Les chariots de feu, Bring back, Tiébié poièm…

Une buvette, petite restauration et tombola seront proposés pendant l’entracte.

En deuxième partie, les choristes feront leur show dans une ambiance festive et détendue. Se succéderont des pièces en solo, trio, petite mise en scène, sketch, avec la participation d’instrumentistes Brigitte et Sabine Hintermann à la cithare, Jacky Kieffer et Jean-Louis Wetzel au piano, Jean-Martin Meyer à l’accordéon et Jean-Martin Ritter au saxophone. .

21 route de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 22 40 60 christian.lamberger@orange.fr

A musical experience full of diversity, with an eclectic program that will take you on a journey through different moods and countries.

