Balade ferme-auberge Glasborn Un chemin chargé d’histoire Soultzeren Haut-Rhin

Balade ferme-auberge Glasborn Un chemin chargé d'histoire
Ferme-auberge du Glasborn-Linge
68140 Soultzeren
Haut-Rhin
Grand Est

Durée : 90 Distance : 3500.0 Tarif :

Située à 950 m d’altitude, la ferme-auberge du Glasborn est orientée plein sud et surplombe la vallée de

Munster. Elle offre un panorama sur la grande Crête et jusqu’aux Alpes Suisses par beau temps. Le sentier

de randonnée GR 532 mène au site du Linge, haut-lieu de mémoire de la Grande Guerre.

http://www.ferme-auberge-glasborn.fr/ +33 3 89 77 37 78

English :

Located at 950 m of altitude, the farmhouse of Glasborn is oriented south and overlooks the valley of

Munster valley. It offers a panoramic view on the Great Ridge and up to the Swiss Alps in good weather. The hiking trail

gR 532 leads to the site of the Linge, a place of memory of the Great War.

Deutsch :

Die auf 950 m Höhe gelegene Ferme-Auberge du Glasborn ist nach Süden ausgerichtet und überblickt das Tal von

Munster. Sie bietet einen Panoramablick auf den großen Kamm und bei gutem Wetter bis zu den Schweizer Alpen. Der Wanderweg

der Wanderweg GR 532 führt zur Stätte des Lingekopfes, einer Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs.

Italiano :

Situato a 950 m di altitudine, il casale di Glasborn è esposto a sud e si affaccia sulla valle di

Valle. Offre una vista panoramica sulla Grande Cresta e, con il bel tempo, sulle Alpi svizzere. Il sentiero escursionistico

il GR 532 conduce al sito di Linge, un luogo di commemorazione della Grande Guerra.

Español :

Situada a 950 m de altitud, la granja Glasborn está orientada al sur y tiene vistas al valle de

Valle. Ofrece una vista panorámica de la Gran Cordillera y, con buen tiempo, de los Alpes suizos. La ruta de senderismo

el GR 532 conduce al sitio de Linge, un lugar de recuerdo de la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Système d’informations touristique Alsace