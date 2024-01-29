Randonnée découverte de la Ferme aux Rennes du Schantzwasen Soultzeren Haut-Rhin

Randonnée découverte de la Ferme aux Rennes du Schantzwasen Parking du Tanet 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Une randonnée facile depuis la route des crêtes pour rejoindre un site qui ravira petits et grands le Schantzwasen et sa ferme aux rennes.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

An easy hike from the ridge road to a site that will delight young and old alike: the Schantzwasen and its reindeer farm.

Deutsch :

Eine leichte Wanderung von der Kammstraße zu einem Ort, der Groß und Klein begeistern wird: der Schantzwasen und seine Rentierfarm.

Italiano :

Una facile escursione dalla strada di crinale per raggiungere un sito che farà la gioia di grandi e piccini: lo Schantzwasen e il suo allevamento di renne.

Español :

Una excursión fácil desde la carretera de la cresta hasta un lugar que hará las delicias de grandes y pequeños: las Schantzwasen y su granja de renos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-29 par Système d’informations touristique Alsace