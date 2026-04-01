Concert de Quatuor de clarinettes Médiathèque de Barbentane Barbentane

Barbentane

Concert de Quatuor de clarinettes

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Concert En famille , concert jeune public, par BAB & les chats.

Concert de Quatuor de clarinettes, par l’École de musique de Rognonas.



Mené par Mathias Forget, professeur de clarinette et directeur de l’école de musique Claude Debussy de Rognonas, ce quatuor est complété par trois élèves adultes (Arnoul Devansay, Arnaud Rioual et Emmanuel Gosme). Le répertoire présenté ici sera très éclectique classique, jazz, tango, air d’opéra et variété française.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

En famille , concert for young audiences, by BAB & les chats.

L’événement Concert de Quatuor de clarinettes Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence