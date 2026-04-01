Exposition de la crèche municipale Médiathèque de Barbentane Barbentane

Barbentane

Exposition de la crèche municipale

Du 29/04 au 26/05/2026 le lundi de 13h30 à 16h30. Le mardi de 9h à 12h. Le mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-29

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-04-29

Exposition de la crèche municipale à la Médiathèque.

Depuis 4 ans, la crèche municipale Les Pequelets et le Relais Petite Enfance Alpilles Montagnette travaillent de concert autour d’un projet culturel mêlant découverte de la lecture, ateliers créatifs et expositions.



Début mars, les enfants (moyens/grands) de la crèche ont pu découvrir le livre Jojo la mâche d’Olivier Douzou, sous forme de raconte tapis. Les enfants de la crèche et ceux des assistantes maternelles ont alors participé à des ateliers de création autour de l’histoire. Enfin, tous les enfants se sont rencontrés afin de créer une œuvre commune.



Cette année, la médiathèque accueillera de nouveau l’exposition, qui permet aux parents et aux lecteurs de découvrir une œuvre commune, des œuvres réalisées par les enfants de la crèche et celles des enfants des assistantes maternelles participants au projet.



Vernissage le Mercredi 29 Avril à 18h. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Exhibition of the municipal crèche at the Médiathèque.

L’événement Exposition de la crèche municipale Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence