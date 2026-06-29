Concert: De Ravel à Ginastera 100% Harpe par l’OSPB Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert: De Ravel à Ginastera 100% Harpe par l’OSPB

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-10 20:00:00

fin : 2027-06-10 21:15:00

Date(s) :

2027-06-10

Concert de clôture de saison de l’Orchestre du Pays Basque

La harpe déploie depuis plus d’un siècle toutes les nuances de l’école française, admirée dans le monde entier pour son élégance, sa virtuosité et sa richesse sonore. Ce concert en

célèbre l’éclat à travers trois grandes interprètes — Valeria Kafelnikov, Annabelle Jarre et Christine Icart — dignes héritières de cette tradition d’excellence.

Pensé comme une célébration de ce magnifique instrument, ce programme rend également hommage au grand harpiste basque Nicanor Zabaleta, dont est célébré en 2027 le 120e anniversaire. Interprète légendaire, dédicataire de nombreuses oeuvres, il inspira des compositeurs renommés et contribua à faire entrer la harpe dans la modernité.

Concerto pour Harpe Germaine Tailleferre

Introduction et allegro Maurice Ravel

Concerto pour Harpe Alberto Ginastera .

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Concert: De Ravel à Ginastera 100% Harpe par l’OSPB

L’événement Concert: De Ravel à Ginastera 100% Harpe par l’OSPB Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque