Informations pratiques

Costa

Concert de Renaissance de l’Orgue Corse

Eglise Costa Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Laissez les frontières s’effacer le temps d’un concert. L’ensemble Le Stelle mêle avec finesse les musiques orientales et occidentales autour de l’orgue, du chant, du violoncelle, du oud, de la vièle et des lectures.

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Eglise Costa 20226 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47 jeromine.casanova@gmail.com

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English : Corsican Organ Renaissance Concert

Let the boundaries fade away for the duration of a concert. The ensemble Le Stelle skillfully blends Eastern and Western music through the organ, vocals, cello, oud, fiddle, and readings.

L’événement Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Costa a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne