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AGENDA · Olmi-Cappella

Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Olmi-Cappella

mardi 18 août 2026 · Olmi-Cappella

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
Eglise
Ville
20259 Olmi-Cappella
Département
Haute-Corse
Tarif

Olmi-Cappella

Concert de Renaissance de l’Orgue Corse

Eglise Olmi-Cappella Haute-Corse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Laissez les frontières s’effacer le temps d’un concert. L’ensemble Le Stelle mêle avec finesse les musiques orientales et occidentales autour de l’orgue, du chant, du violoncelle, du oud, de la vièle et des lectures.
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Eglise Olmi-Cappella 20259 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47  jeromine.casanova@gmail.com

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English : Corsican Organ Renaissance Concert

Let the boundaries fade away for the duration of a concert. The ensemble Le Stelle skillfully blends Eastern and Western music through the organ, vocals, cello, oud, fiddle, and readings.

L’événement Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Olmi-Cappella a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne