Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Olmi-Cappella
mardi 18 août 2026 · Olmi-Cappella
Informations pratiques
Olmi-Cappella
Concert de Renaissance de l’Orgue Corse
Eglise Olmi-Cappella Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Laissez les frontières s’effacer le temps d’un concert. L’ensemble Le Stelle mêle avec finesse les musiques orientales et occidentales autour de l’orgue, du chant, du violoncelle, du oud, de la vièle et des lectures.
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Eglise Olmi-Cappella 20259 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47 jeromine.casanova@gmail.com
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English : Corsican Organ Renaissance Concert
Let the boundaries fade away for the duration of a concert. The ensemble Le Stelle skillfully blends Eastern and Western music through the organ, vocals, cello, oud, fiddle, and readings.
L’événement Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Olmi-Cappella a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne