Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Speloncato
dimanche 16 août 2026 · Speloncato
Informations pratiques
Speloncato
Concert de Renaissance de l’Orgue Corse
Eglise Speloncato Haute-Corse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Laissez les frontières s’effacer le temps d’un concert. L’ensemble Le Stelle mêle avec finesse les musiques orientales et occidentales autour de l’orgue, du chant, du violoncelle, du oud, de la vièle et des lectures.
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Eglise Speloncato 20226 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47 jeromine.casanova@gmail.com
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English : Corsican Organ Renaissance Concert
Let the boundaries fade away for the duration of a concert. The ensemble Le Stelle skillfully blends Eastern and Western music through the organ, vocals, cello, oud, fiddle, and readings.
L’événement Concert de Renaissance de l’Orgue Corse Speloncato a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne