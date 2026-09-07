Concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Marie-Madeleine · Montchauvet
Informations pratiques
Concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye Samedi 19 septembre, 20h00 Église Sainte-Marie-Madeleine Yvelines
ADULTE : 10€ + DON LIBRE / MOINS DE 15 ANS : GRATUIT
Réservation conseillée : david.hania@icloud.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
L’association des Amis de Montchauvet vous présente le samedi 19 septembre 2026 à 20h00 un concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye.Chants traditionnels, classiques, spirituals, chansons…
Avec l’aimable participation de Keiko TSUJII au piano.
Église Sainte-Marie-Madeleine 2 Rue de Dreux, 78790 Montchauvet, France Montchauvet 78790 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « david.hania@icloud.com »}]
Concert
©Jérôme Deshières