Concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet

Informations pratiques

Concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye Samedi 19 septembre, 20h00 Église Sainte-Marie-Madeleine Yvelines

ADULTE : 10€ + DON LIBRE / MOINS DE 15 ANS : GRATUIT

Réservation conseillée : david.hania@icloud.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

L’association des Amis de Montchauvet vous présente le samedi 19 septembre 2026 à 20h00 un concert de rentrée de l’Ensemble Sopaltéba de Lommoye.Chants traditionnels, classiques, spirituals, chansons…

Avec l’aimable participation de Keiko TSUJII au piano.

Église Sainte-Marie-Madeleine 2 Rue de Dreux, 78790 Montchauvet, France Montchauvet 78790 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « david.hania@icloud.com »}]

Concert

©Jérôme Deshières