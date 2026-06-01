Concert de Rock Le Cellier Longueville-sur-Scie
Concert de Rock Le Cellier Longueville-sur-Scie vendredi 19 juin 2026.
Longueville-sur-Scie
Concert de Rock
Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Assistez au concert donné par Dear Heather, un groupe venu d’Angleterre en résidence au Cellier. .
Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 82 15 98 delartencejardin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Rock
L’événement Concert de Rock Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime)
- La Traverscie Allée André Lebaudy Longueville-sur-Scie 13 juin 2026
- Fête de la Musique Auberge du Cheval Blanc Longueville-sur-Scie 20 juin 2026
- Le Grand Marché des Barons Longueville-sur-Scie 26 juin 2026
- Le Grand marché des Barons Longueville-sur-Scie 27 juin 2026
- Festival les Barons du Son Site du Château Gauthier Giffard Longueville-sur-Scie 27 juin 2026