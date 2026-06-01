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Concert de Rock Le Cellier Longueville-sur-Scie

Concert de Rock Le Cellier Longueville-sur-Scie vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Le Cellier

Adresse : 1 Route de Newton Longville

Ville : 76590 Longueville-sur-Scie

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Longueville-sur-Scie

Concert de Rock

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Assistez au concert donné par Dear Heather, un groupe venu d’Angleterre en résidence au Cellier.   .

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 82 15 98  delartencejardin@gmail.com

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English : Concert de Rock

L’événement Concert de Rock Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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