Concert de Rock Le Cellier Longueville-sur-Scie

Longueville-sur-Scie

Concert de Rock

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Assistez au concert donné par Dear Heather, un groupe venu d’Angleterre en résidence au Cellier. .

Le Cellier 1 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 82 15 98 delartencejardin@gmail.com

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English : Concert de Rock

L’événement Concert de Rock Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux