Fête de la Musique Auberge du Cheval Blanc Longueville-sur-Scie

Longueville-sur-Scie

Fête de la Musique

Auberge du Cheval Blanc 3 Rue Guynemer Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin ça va swinguer avec le groupe Penny !

Musique live, terrasses et ambiance festive pour cette 1ère fête de la musique à Longueville sur Scie.

On vous attend nombreux. .

Auberge du Cheval Blanc 3 Rue Guynemer Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 71 48

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux