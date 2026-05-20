Fête de la Musique Auberge du Cheval Blanc Longueville-sur-Scie
Fête de la Musique Auberge du Cheval Blanc Longueville-sur-Scie samedi 20 juin 2026.
Longueville-sur-Scie
Fête de la Musique
Auberge du Cheval Blanc 3 Rue Guynemer Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin ça va swinguer avec le groupe Penny !
Musique live, terrasses et ambiance festive pour cette 1ère fête de la musique à Longueville sur Scie.
On vous attend nombreux. .
Auberge du Cheval Blanc 3 Rue Guynemer Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 71 48
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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