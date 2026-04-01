Saint-Brieuc-de-Mauron

Concert de rock Twenny -20

Au Café Vagabond Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Twenny-20 sera en live au Café Vagabond pour une soirée entre folk rugueuse, classique du rock revisité et ambiance chaleureuse. Au programme des morceaux piochés entre Pink Floyd, Nirvana, Alice in Chains, Mazzy Star ou encore Tyler Childers, repris à la voix et à la folk.

Le Café Vagabond, restaurant, gîte et lieu de concerts, invite à vivre le live dans une ambiance conviviale. Pensez à appeler pour réserver votre table afin de profiter d’un bon repas ou d’une planche apéro avant le concert, ou même pendant.

À 20h30. .

Au Café Vagabond Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 9 81 12 17 84

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English :

L’événement Concert de rock Twenny -20 Saint-Brieuc-de-Mauron a été mis à jour le 2026-04-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande