CONCERT DE SANDA & ALMA Route des Carris Frossay
dimanche 26 juillet 2026 · Route des Carris · Frossay
Informations pratiques
Frossay
CONCERT DE SANDA & ALMA
Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Concert de Sanda & Alma au Quai Vert
Dimanche 26 juillet 18h à 20h
Le Quai Vert accueille le dimanche 26 juillet le duo Sanda & Alma pour un concert placé sous le signe du voyage et des musiques du monde.
À la rencontre du Cap-Vert et d’ailleurs, ce duo propose un répertoire mêlant standards internationaux et compositions originales. Porté par la voix, la guitare, la flûte, le saxophone et la danse, leur univers invite à la découverte de différentes cultures musicales.
Lorsque se rencontrent une flûtiste polyglotte à l’âme nomade et un musicien né au Sénégal et originaire du Cap-Vert, naît une complicité artistique qui célèbre le partage, le mouvement et l’émotion.
Leur concert rend également hommage à la grande Cesária Évora, figure emblématique de la musique capverdienne, dont l’œuvre continue de faire voyager les publics du monde entier.
Un rendez-vous musical chaleureux et dépaysant à ne pas manquer cet été au Quai Vert.
Informations pratiques
Dimanche 26 juillet
De 18h à 20h
Quai Vert
Entrée libre participation au chapeau
Plus d’informations sur les artistes
https://sandamusica.wixsite.com/cize–sanda–alma .
Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCERT DE SANDA & ALMA Frossay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Frossay (Loire-Atlantique)
- CONCOURS DE PÊCHE EN AMÉRICAINE Frossay 19 juillet 2026
- MARCHÉ DE FROSSAY Frossay 23 juillet 2026
- CONCERTS À LA CALE SAUVAGE MORPHELIOOS Square de la Chaussée Frossay 24 juillet 2026
- EXPOSITION JEAN RIGOLLET ET FRANÇOISE PIGEON Route des Carris Frossay 25 juillet 2026
- CONCERT BOSKO Square de la Chaussée Frossay 31 juillet 2026