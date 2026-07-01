CONCERT DE SANDA & ALMA Route des Carris Frossay

Informations pratiques

Frossay

CONCERT DE SANDA & ALMA

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Concert de Sanda & Alma au Quai Vert

Dimanche 26 juillet 18h à 20h

Le Quai Vert accueille le dimanche 26 juillet le duo Sanda & Alma pour un concert placé sous le signe du voyage et des musiques du monde.

À la rencontre du Cap-Vert et d’ailleurs, ce duo propose un répertoire mêlant standards internationaux et compositions originales. Porté par la voix, la guitare, la flûte, le saxophone et la danse, leur univers invite à la découverte de différentes cultures musicales.

Lorsque se rencontrent une flûtiste polyglotte à l’âme nomade et un musicien né au Sénégal et originaire du Cap-Vert, naît une complicité artistique qui célèbre le partage, le mouvement et l’émotion.

Leur concert rend également hommage à la grande Cesária Évora, figure emblématique de la musique capverdienne, dont l’œuvre continue de faire voyager les publics du monde entier.

Un rendez-vous musical chaleureux et dépaysant à ne pas manquer cet été au Quai Vert.

Informations pratiques

Dimanche 26 juillet

De 18h à 20h

Quai Vert

Entrée libre participation au chapeau

Plus d’informations sur les artistes

https://sandamusica.wixsite.com/cize–sanda–alma .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

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English :

L’événement CONCERT DE SANDA & ALMA Frossay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin