CONCOURS DE PÊCHE EN AMÉRICAINE Frossay

CONCOURS DE PÊCHE EN AMÉRICAINE

Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

2026-07-19

concours de pêche en Américaine (par équipe de deux pêcheurs) de 10 à 16h sur le canal du Migron 44320 Frossay

Limité à 40 équipes. .

Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire alliance-automobile-44@orange

