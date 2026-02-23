CONCOURS PÊCHE FLOAT TUBE

Canal de la Martinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

concours de pêche en float tube sur le canal du Migron

Nombre de place limitée à 40

Prix d’inscription 30 euros (repas compris)

Lien d’inscription

Open float tube du dimanche 21 Juin Canal du Migron 44320 Frossay challenge départemental UPPR Union des Pêcheurs du Pays de Retz

.

Canal de la Martinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire alliance-automobile-44@orange

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCOURS PÊCHE FLOAT TUBE Frossay a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Saint Brevin