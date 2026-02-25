LE BANQUET ANNUEL DE L’OGRE BLEU L’ogre Bleu Frossay

LE BANQUET ANNUEL DE L’OGRE BLEU

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

UN BANQUET OGREMENT GOURMAND

Le restaurant L’Ogre Bleu, situé à côté de Legendia Parc à Frossay, a la joie de vous annoncer le tome 4 du Banquet de l’Ogre Bleu, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026, en soirée.

Ambiance garantie pour tous les bons vivants en quête de festivités !

Au menu, une abondance de mets succulents vous attend

• Entrées maison

• Plats à foison

• Fromages et desserts à tomber en pâmoison

• Boissons à profusion

Et pour accompagner ce festin,

animations et concert seront au rendez-vous

Vous pouvez réserver ici.>>>>

⚠️ Les places seront limitées et interdit aux mineurs.

Réservation obligatoire, 89.99€ par personne.

L’Ogre Bleu 5 La Poitevinière à Frossay.

Pour vous inscrire au banquet, merci d’envoyer un e-mail contenant les informations suivantes nom, prénom, numéro de téléphone et nombre d’adultes à ogrebleu@legendiaparc.com

Contact presse Mylène Blandin communication@legendiaparc.com 06 72 75 38 92.

Nous vous encourageons à prendre vos dispositions, n’oubliez pas de désigner un Sam (quelqu’un de non alcoolisé pouvant prendre le volant) ou de réserver un taxi. .

L’ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 94 23 ogrebleu@legendiaparc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LE BANQUET ANNUEL DE L’OGRE BLEU Frossay a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Saint Brevin