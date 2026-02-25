LE BANQUET ANNUEL DE L’OGRE BLEU L’ogre Bleu Frossay
L'ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay Loire-Atlantique
Début : 2026-07-04 19:00:00
UN BANQUET OGREMENT GOURMAND
Le restaurant L’Ogre Bleu, situé à côté de Legendia Parc à Frossay, a la joie de vous annoncer le tome 4 du Banquet de l’Ogre Bleu, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026, en soirée.
Ambiance garantie pour tous les bons vivants en quête de festivités !
Au menu, une abondance de mets succulents vous attend
• Entrées maison
• Plats à foison
• Fromages et desserts à tomber en pâmoison
• Boissons à profusion
Et pour accompagner ce festin,
animations et concert seront au rendez-vous
Vous pouvez réserver ici.>>>>
⚠️ Les places seront limitées et interdit aux mineurs.
Réservation obligatoire, 89.99€ par personne.
Pour vous inscrire au banquet, merci d’envoyer un e-mail contenant les informations suivantes nom, prénom, numéro de téléphone et nombre d’adultes à ogrebleu@legendiaparc.com
Contact presse Mylène Blandin communication@legendiaparc.com 06 72 75 38 92.
Nous vous encourageons à prendre vos dispositions, n’oubliez pas de désigner un Sam (quelqu’un de non alcoolisé pouvant prendre le volant) ou de réserver un taxi. .
L'ogre Bleu 5, la poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 94 23 ogrebleu@legendiaparc.com
