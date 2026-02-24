Concert de Sousta Politiki au Chenal Le Chenal Porspoder

Concert de Sousta Politiki au Chenal

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Formé à Strasbourg en 2016, Sousta Politiki est un groupe de musique franco-turc qui s’inspire de certaines musiques urbaines et marginales de Grèce et de Turquie. Les répertoires abordés sont variés smyrneiko d’Asie Mineure, kanto d’Istanbul, rebetiko d’Athènes ou du Pirée, chants traditionnels de Thrace.

Avec une instrumentation très originale qui comprend le tanbur (luth à long manche ottoman), le violoncelle, l’accordéon, les percussions et le chant, les musiciens de Sousta Politiki bénéficient d’une grande richesse de timbres et créent leur propre univers sonore. .

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Sousta Politiki au Chenal

L’événement Concert de Sousta Politiki au Chenal Porspoder a été mis à jour le 2026-02-24 par OT IROISE BRETAGNE