Concours d’attelage de Porspoder Porspoder

Concours d’attelage de Porspoder

Terrain de football municipal Porspoder Finistère

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-02

Concours Officiel d’Attelage de Porspoder organisé par la Société d’Attelage d’Armor-Argoat

Au programme

Épreuves dressage et maniabilité

Attelages en simple, en paire et à 4 chevaux

Chevaux trait breton, chevaux de sport, épreuves jeunes chevaux

Animation marché de producteurs locaux

Venez profiter d’un magnifique spectacle sur un site remarquable ! .

Terrain de football municipal Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 34 01 81 02

