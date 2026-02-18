Concours d’attelage de Porspoder Porspoder
Concours d’attelage de Porspoder
Terrain de football municipal Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concours Officiel d’Attelage de Porspoder organisé par la Société d’Attelage d’Armor-Argoat
Au programme
Épreuves dressage et maniabilité
Attelages en simple, en paire et à 4 chevaux
Chevaux trait breton, chevaux de sport, épreuves jeunes chevaux
Animation marché de producteurs locaux
Venez profiter d’un magnifique spectacle sur un site remarquable ! .
Terrain de football municipal Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 34 01 81 02
English : Concours d’attelage de Porspoder
