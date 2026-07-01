Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau, Bar du passage, Concarneau
vendredi 10 juillet 2026 · Bar du passage · Concarneau
Informations pratiques
Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau Vendredi 10 juillet, 20h00 Bar du passage Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !
Strakelin y présentera des compos issues de ses 3 premiers EP… Et du quatrième qui sortira très bientôt ! Plus d’une heure de métal mélodique qui flirte avec le hardcore.
Et surtout : ce sera très probablement la dernière date du groupe avec Julien à la guitare. Venez nombreux le soutenir et le remercier pour ses 10 ans au sein de Strakelin !
https://www.facebook.com/events/1507095054391183/
Bar du passage 50 Rue Mauduit Duplessis, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ »}] https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ AVEN
Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !
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