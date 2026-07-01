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AGENDA · Concarneau

Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau, Bar du passage, Concarneau

vendredi 10 juillet 2026 · Bar du passage · Concarneau

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Bar du passage
Adresse
50 Rue Mauduit Duplessis, 29900 Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau Vendredi 10 juillet, 20h00 Bar du passage Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !

Strakelin y présentera des compos issues de ses 3 premiers EP… Et du quatrième qui sortira très bientôt ! Plus d’une heure de métal mélodique qui flirte avec le hardcore.

Et surtout : ce sera très probablement la dernière date du groupe avec Julien à la guitare. Venez nombreux le soutenir et le remercier pour ses 10 ans au sein de Strakelin !

https://www.facebook.com/events/1507095054391183/

Bar du passage 50 Rue Mauduit Duplessis, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ »}] https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ AVEN
Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !

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