Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau, Bar du passage, Concarneau

Informations pratiques

Concert de Strakelin au Bar du Passage – Concarneau Vendredi 10 juillet, 20h00 Bar du passage Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !

Strakelin y présentera des compos issues de ses 3 premiers EP… Et du quatrième qui sortira très bientôt ! Plus d’une heure de métal mélodique qui flirte avec le hardcore.

Et surtout : ce sera très probablement la dernière date du groupe avec Julien à la guitare. Venez nombreux le soutenir et le remercier pour ses 10 ans au sein de Strakelin !

https://www.facebook.com/events/1507095054391183/

Bar du passage 50 Rue Mauduit Duplessis, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ »}] https://www.facebook.com/events/1507095054391183/ AVEN

Rendez-vous vendredi 10 juillet 2026 pour une soirée métal au Bar du Passage, 50 rue Mauduit Duplessis à Concarneau !