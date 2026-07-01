Tournoi INTER-BAR, Bois du Porzou, Concarneau

Informations pratiques

Tournoi INTER-BAR Samedi 4 juillet, 10h00 Bois du Porzou Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:00:00+02:00

Forme ton équipe, défends les couleurs de ton bar et viens partager une journée sportive et conviviale !

Le HB SUD 29 organise son Tournoi Inter-Bar, une journée placée sous le signe de la compétition amicale, de la convivialité et de la fête ! Chaque équipe représentera un bar et aura pour mission de défendre ses couleurs sur le terrain tout en partageant un moment festif avec les autres participants.

⚔️ Le principe

Forme une équipe de 7 joueurs minimum ( 4 licenciés maximum)

Chaque équipe est associée à un bar partenaire, qui sera mis en avant pendant l’événement.

Inscription :

50€/équipe

Inscription et règlement en ligne ou par chèque.

Important: Pensez à récupérer le document et à le faire remplir par le bar que vous représentez. Cela nous permettra de valoriser le bar.

Une fois, le document rempli, veuillez-nous le transmettre par mail. (communication.hbsud29@gmail.com)

Votre inscription sera confirmée une fois que nous vous aurons contacté et après reception du document et du paiement.

!!️ Évènement réservé aux personnes majeures.

Venez nombreux représenter votre bar, montrer votre esprit d’équipe et partager une journée sportive et festive avec nous !

L’équipe du HB SUD 29.

https://www.facebook.com/events/2147992689301208/

Bois du Porzou Bois du Porzou Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:communication.hbsud29@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2147992689301208/ »}] https://www.facebook.com/events/2147992689301208/ AVEN

Forme ton équipe, défends les couleurs de ton bar et viens partager une journée sportive et conviviale !