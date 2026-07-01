Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale) Bannalec
vendredi 31 juillet 2026 · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale)
Bourg de Bannalec Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Suspens orchestra, groupe composé de 6 musiciens polyvalents, chanteurs, 1 à 2 chanteuses et jusqu’à 4 danseuses. Variété française et internationale. se représente dans le bourg de Bannalec.
Sur scène, le spectacle est total jusqu’à six musiciens-chanteurs, une ou deux chanteuses et plusieurs danseuses offrent un show rythmé, visuel et résolument festif. Porté par une équipe soudée et expérimentée, Suspens Orchestra enchaîne les succès grâce à une recette éprouvée de la musique live, de l’énergie et une ambiance communicative.
Le répertoire, particulièrement éclectique, s’adresse à toutes les générations et à tous les goûts disco, rock, variétés française et internationale, salsa, rétro, raï, zouk et les plus grands tubes actuels. Avec ou sans accordéon, dans une formule plus pop-rock ou autour d’un thème spécifique, chaque prestation est pensée pour transformer la soirée en véritable fête. .
Bourg de Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 45 78 29 87
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English :
L’événement Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale) Bannalec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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