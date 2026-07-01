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Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale) Bannalec

vendredi 31 juillet 2026 · Bannalec

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Bourg de Bannalec
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale)

Bourg de Bannalec Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Suspens orchestra, groupe composé de 6 musiciens polyvalents, chanteurs, 1 à 2 chanteuses et jusqu’à 4 danseuses. Variété française et internationale. se représente dans le bourg de Bannalec.

Sur scène, le spectacle est total jusqu’à six musiciens-chanteurs, une ou deux chanteuses et plusieurs danseuses offrent un show rythmé, visuel et résolument festif. Porté par une équipe soudée et expérimentée, Suspens Orchestra enchaîne les succès grâce à une recette éprouvée de la musique live, de l’énergie et une ambiance communicative.

Le répertoire, particulièrement éclectique, s’adresse à toutes les générations et à tous les goûts disco, rock, variétés française et internationale, salsa, rétro, raï, zouk et les plus grands tubes actuels. Avec ou sans accordéon, dans une formule plus pop-rock ou autour d’un thème spécifique, chaque prestation est pensée pour transformer la soirée en véritable fête.   .

Bourg de Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 45 78 29 87 

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English :

L’événement Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale) Bannalec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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