Informations pratiques

Bannalec

Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale)

Bourg de Bannalec Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Suspens orchestra, groupe composé de 6 musiciens polyvalents, chanteurs, 1 à 2 chanteuses et jusqu’à 4 danseuses. Variété française et internationale. se représente dans le bourg de Bannalec.

Sur scène, le spectacle est total jusqu’à six musiciens-chanteurs, une ou deux chanteuses et plusieurs danseuses offrent un show rythmé, visuel et résolument festif. Porté par une équipe soudée et expérimentée, Suspens Orchestra enchaîne les succès grâce à une recette éprouvée de la musique live, de l’énergie et une ambiance communicative.

Le répertoire, particulièrement éclectique, s’adresse à toutes les générations et à tous les goûts disco, rock, variétés française et internationale, salsa, rétro, raï, zouk et les plus grands tubes actuels. Avec ou sans accordéon, dans une formule plus pop-rock ou autour d’un thème spécifique, chaque prestation est pensée pour transformer la soirée en véritable fête. .

Bourg de Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 45 78 29 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de suspens orchestra (Variété française et internationale) Bannalec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS